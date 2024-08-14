شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله اللبنانى يطلق 25 قذيفة على الجليل الأعلى وصافرات الإنذار تدوى فى غلاف غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق حزب الله اللبناني نحو 25 صاروخا من لبنان على منطقة الجليل الأعلى في شمال إسرائيل.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دوت صفارات الإنذار في منطقة جبل ميرون (جبل الجرمق)، بما في ذلك بلدات حرفيش، والكوش، وفسوطة، وبيت جن.

وأوضح جيش الاحتلال أن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق صفارات الإنذار في مستوطنة حوليت القريبة من غزة، بعد إطلاق صواريخ من القطاع.