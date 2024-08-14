شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة الدولية: الفيضانات فى اليمن تدمر البلاد وتفاقم الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الهجرة الدولية، إن الفيضانات والعواصف التي يشهدها اليمن تدمر البلاد، وتفاقم من الأزمة الإنسانية المُروّعة.

وبحسب قناة الفضائية اليمنية فقد أودت الفيضانات التي بدأت في أواخر يونيو واشتدت حتى أوائل أغسطس بحياة 57 شخصًا على الأقل وأثرت على أكثر من 34000 أسرة، مع فقدان أو إصابة العديد، حيث دمرت الأمطار الغزيرة مناطق بما في ذلك الحديدة وتعز ومأرب، وفقًا لتحديث مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.



وذكرت المنظمة ـ في بيان - أنها تعمل على تكثيف عمليات الطوارئ لدعم آلاف الأسر المتضررة من الأمطار الغزيرة.