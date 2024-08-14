شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: إنقاذ قارب على متنه 186 شخصا أثناء محاولة للهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت عناصر وحدة للقوات المسلحة الملكية المغربية مكلفة بمراقبة الساحل، الثلاثاء، قاربا جانحا كان على متنه 186 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية.



وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، مساء الثلاثاء، أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، الذين كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الأولية قبل تسليمهم إلى سلطات الأمن المغربي المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.