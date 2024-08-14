شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إسرائيل منعت 68 بعثة إنسانية من الوصول إلى غزة منذ بداية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إسرائيل رفضت نحو ثلث طلبات الأمم المتحدة لإرسال بعثات إنسانية إلى قطاع غزة خلال الفترة من 1 إلى 11 أغسطس الجاري.

وذكرت الوكالة في تقرير أنه "في المجمل، منذ الأول من أغسطس، رفضت السلطات الإسرائيلية السماح بحوالي ثلث بعثات المساعدة في غزة"، وأوضحت أنه من بين 85 طلبا لبعثات مساعدات إنسانية منسقة في شمال غزة، سمحت السلطات الإسرائيلية بـ 34 فقط.

ووفقا لـ "أوتشا"، تم التخطيط لما مجموعه 207 مهمة إنسانية في الفترة من 1 إلى 12 أغسطس، بما في ذلك 85 إلى شمال القطاع و122 إلى الجنوب.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عرقلة بعثات المساعدة يقوض الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وفي مطلع أغسطس الجاري، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن إسرائيل رفضت تمديد تأشيرة رئيس المكتب أندريا دي دومينيكو التي انتهت يوم الخميس 1 أغسطس.

في يونيو الماضي، ناقشت السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات انتقامية خطيرة ضد وكالات الأمم المتحدة من ضمنها طرد الموظفين، وسط قيام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإدراج الجيش الإسرائيلي على "قائمة العار" للجهات المتهمة بارتكاب انتهاكات بحق الأطفال في النزاعات.

ويوم الاثنين 22 يوليو صوت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في القراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بقطع علاقات إسرائيل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) وإعلانها منظمة إرهابية. وقد تم إرسال مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للمناقشة، وبعد ذلك يجب أن يخضع لقراءة ثانية وثالثة.

وتزعم إسرائيل أن عددا من العاملين في وكالة "الأونروا" شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، واستنادا للادعاءات الإسرائيلية سارعت دول في مقدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها لقطع تمويل المنظمة.

منذ ذلك الحين لم تقدم إسرائيل أية أدلة تثبت مزاعمها بشأن تورط عدد من العاملين في المنظمة في تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر.

وتتولى المنظمة تقديم خدمات حيوية ومساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي دول عربية أخرى.