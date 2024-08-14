شكرا لقرائتكم خبر عن فجر الأربعاء.. قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية وتعتقل فلسطينيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية واعتقلت فلسطينيا من بلدة حبلة جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وتجولت في عدة أحياء وشوارع، مؤكدة أن قوات الاحتلال دمرت وخربت محتويات مسجد الإيمان في المدينة.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حبلة قرب قلقيلية، وأشارت مصادر في البلدة إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وتمركزت فيها، وحولتها إلى نقاط مراقبة. 39929 شهيدًا ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 39929 شهيدًا، ونحو 92240 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 32 فلسطينيًا وإصابة 88 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.