شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات جزائرية - أممية حول مختلف القضايا العربية والإفريقية الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، ورئيس لجنة بناء السلام الأممية، السفير البرازيلي سيرجيو دانيزي، مختلف القضايا العربية والإفريقية الراهنة.



جاء ذلك على هامش مشاركته في النقاش رفيع المستوى حول إصلاح مجلس الأمن، بنيويورك.



وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شكل اللقاء مع وكيلة الأمين العام فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف الملفات المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن مع التركيز على المسائل التي تخص الإقليم الإفريقي وكذلك القضايا العربية والإفريقية الراهنة.



وأضاف البيان أن المحادثات مع رئيس لجنة بناء السلام تركزت على سبل تعزيز عمل ونشاط هذه اللجنة التي تعتبر الجزائر أحد الأعضاء الفاعلين فيها، حيث تبادل الطرفان الرأي حول الدور الذي يمكن للجزائر أن تلعبه بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن للمشاركة في تعزيز جهود بناء السلام والوقاية من النزاعات والأزمات عبر العالم.