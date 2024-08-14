شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 21 فلسطينيًا فى عدة مناطق بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 20 فلسطينيًا على الأقل وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أنه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو ندى، بالإضافة لاستشهاد 4 مواطنين إثر قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة الطويل في أحد أبراج حمد في مدينة خان يونس، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح برصاص قناصة جيش الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

وأضافت أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح في غارة للاحتلال استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون إثر استهداف شقة سكنية في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفي مدينة رفح، استشهد ثلاثة مواطنين إثر قصف الاحتلال لمنطقة حي تل السلطان غرب المدينة، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية والشمالية من مدينة رفح، وحيي الصبرة والزيتون في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39929 فلسطينيًا وإصابة 92240 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.