شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعتزم اقتراح مشروع لإعادة إعمار غزة إنسانيا وسياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى أنه سيقترح على مستوى مجموعة السبع، مشروعا ليس فقط لإعادة الإعمار الإنسانى فى غزة، لكن إعادة الإعمار السياسى والاقتصادى أيضا بالقطاع، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي - في تصريح اليوم الأربعاء، أن إيطاليا مستعدة لإرسال فرقة عسكرية للعمل في المرحلة الانتقالية، التي يجب أن تديرها الأمم المتحدة، نحو ميلاد دولة فلسطينية، وتوحيد القطاع والضفة الغربية.

وقال الوزير الإيطالي "محاورنا لا يمكن أن يكون إلا السلطة الوطنية الفلسطينية، وليس حماس".

ولفت إلى أن الحكومة الإيطالية تلقت طلبا من الإدارة الأمريكية باستخدام قوات الكارابينييري (الدرك الإيطالية) لتدريب قوة أمنية فلسطينية مناسبة.