شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة فلسطينية: لا جدوى من تقديم الإغاثة الإنسانية قبل وقف الإبادة الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطنى الفلسطيني، أن حكومة الاحتلال مستمرة فى تنفيذ سياستها الأكثر تطرفا ليس فقط فى قطاع غزة ولكن أيضا هناك توسيع فى نطاق عملياتها العسكرية باتجاه الضفة الغربية ومحاولة تغيير الوضع القائم فى القدس.

وقالت النتشة فى مداخلة لقناة النيل الإخبارية، "إن الحكومة الإسرائيلية سائرة باتجاه ما تسميه النصر المطلق وعدم الرضوخ إلى المفاوضات أو إلى أى صفقة لوقف إطلاق النار وتنفذ ذلك على أرض الواقع متحدية المجتمع الدولي"، مشيرة إلى أن إسرائيل وبعد 313 يوما من الحرب ما زالت مستمرة فى ممارسة المزيد من الاستفزاز فى الجنوب اللبنانى ومستمرة أيضا فى إطلاق تصريحاتها المستفزة بأنها لن تخضع لأى عملية لوقف إطلاق النار أو تفاوض.



وأضافت أنه لا يوجد جدوى لأى إغاثة إنسانية أن لم يتم إيقاف العمليات العسكرية بشكل كامل فى قطاع غزة وكل الأراضى الفلسطينية، فدون وقف إطلاق النار وإرادة حقيقية لإيقاف إسرائيل عند حدها وإلزامها بالقانون الدولى ووقف حرب الإبادة الجماعية التى تمارسها السلطات الإسرائيلية فى غزة لن يكون هناك أى جدوى من تقديم الإغاثات الإنسانية.



وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية ترفض تماما أى فكرة لتسوية سياسية وتفشل أى محاولات لأى تسوية وهناك رفض تام وتعنت كبير فى الداخل الإسرائيلى للتوصل لأى مفاوضات تفضى لإقامة دولة فلسطينية، منوهة بأن المناشدات الفلسطينية للمجتمع الدولى بالتدخل والالتزام بالشرعية الدولية لن يكون لها أى قيمة ما لم يكون هناك رغبة من الطرف الإسرائيلى فى الدخول لهذه التسوية وهذا واضح فى مواقفه العلنية، مبينة أننا نتحدث عن طرف إسرائيلى لا يرغب بالسلام والدخول بأى تسوية سياسية بل سيكون المانع الأساسى لإقامة أى شكل من أشكال الدولة الفلسطينية.