الخليج اليوم .. "وول ستريت جورنال" تعلن عن شحنة قنابل أمريكية إلى السعودية بأكثر من 750 مليون دولار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة والسعودية أن واشنطن سترسل إلى الرياض شحنة ذخيرة تزيد قيمتها عن 750 مليون دولار.

وقالت الصحيفة: "إدارة بايدن ترسل إلى السعودية شحنات من القنابل بقيمة تزيد عن 750 مليون دولار في الأشهر المقبلة، مما يزيل مصدر إزعاج كبير بين واشنطن والرياض".

وأشارت إلى أن "العملية ستشمل تسليم 3000 قنبلة صغيرة القطر و7500 قنبلة من طراز Paveway IV".

وأكدت الصحيفة أن هذه الشحنة كانت معلقة منذ أوقف الرئيس بايدن الشحنات في عام 2021 بسبب الحرب في اليمن.

وكان قد أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أمس أن واشنطن ستستأنف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، بعد أن "أوفت السعودية من جانبها بالاتفاق" بين البلدين. مؤكدا أنه منذ الهدنة لم تنفذ السعودية أي ضربة جوية واحدة نحو اليمن.