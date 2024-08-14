شكرا لقرائتكم خبر عن أمن السواحل الليبية: إنقاذ 220 مهاجرا غير شرعي في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل الليبي إنقاذ 220 مهاجرا غير شرعي في المياه الإقليمية، قرب حقل البوري البحري قرب العاصمة طرابلس .



وبحسب تلفزيون الوسط الليبي ونقلا عن بيان الإدارة العامة لامن السواحل الليبية ، فقد عثرت عناصر أمن السواحل على المهاجرين، وبينهم نساء وأطفال، حيث كانوا على متن قارب متهالك.



وأشار البيان إلى أنه تم نقل المهاجرين، وهم من جنسيات مختلفة، إلى ميناء الشعاب التابع لأمن السواحل فرع طرابلس، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.