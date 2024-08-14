الخليج اليوم .. الكويت.. القبض على "الغول المصري"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت من القبض على شخص من الجنسية المصرية ظهر بمقطع فيديو أثناء قيامه بجمع تبرعات مالية من غير إذن الجهات المعنية.

ووفق جريدة "الجريدة" الكويتية، تبين أن هذا الشخص مخالف لقانون الإقامة والعمل، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدا لإبعاده عن البلاد.

وفي السياق نفسه، قال موقع "القاهرة 24" إن المصري المقبوض عليه في الكويت هو صانع محتوى ويدعى علي زايد المعروف بـ غول الغلابة، حيث أثار حالة من الجدل، بعد القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في دولة الكويت التي يقيم بها، بتهمة قيادة حملات جمع تبرعات بدون إذن من الجهات المعنية في الكويت.

وتصدر اسم "غول الغلابة" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إلقاء القبض عليه في الكويت، هو شاب من صعيد مصر يعمل في دولة الكويت، يمتلك شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجماعي خاصة على موقع فيسبوك، إذ يضم حسابه أكثر من مليون متابع.

ويحظى صانع المحتوى غول الغلابة بشهرة كبيرة في الكويت في الأوساط العامة والرسمية على المستويين المصري والكويتي، إذ يتابعه مئات المصريين من المقيمين بالكويت ودول أخرى، إضافة إلى لقاءاته المتعددة مع مسئولين كبار ونشره صور من هذه اللقاءات.

وبرصد حساب صانع المحتوى غول الغلابة على موقع فيسبوك، تبين أنه نشر مجموعة من الفيدوهات مؤخرًا، تنقسم لشقين، الأول، هو جمع تبرعات لـ حالات إنسانية عاجلة بحاجة إلى المساعدة، والثاني ظهوره في فيدوهات إعلانات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المختصة في الكويت من إلقاء القبض على المقيم من الجنسية المصرية، بعد ظهوره بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال قيامه بجمع تبرعات مالية من غير إذن الجهات المعنية.

يذكر أن الكويت أعلنت الأسبوع الماضي عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص من الجنسيتين السورية والمصرية.

ووفق صحيفة القبس الكويتية؛ تورط التشكيل في الاتجار بالإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات.

المصدر: الجريدة + القاهرة