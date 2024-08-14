شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا تنشر صورة مع حفيدتها وتعلق: مع الكتكوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الملكة رانيا العبدالله، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة تحتضن فيها حفيدتها الأميرة إيمان بنت الحسين ولي عهد الأردن، خلال محادثة عائلية مع العاهل الأردني.

وعلّقت الملكة رانيا على الصورة قائلةً مع "الكتكوتة"، وكتبت بالإنجليزية بما معناه "المزيد من الجاذبية على ذراعي".

وكان قد تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة خروج ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين، برفقة مولودتهما الجديدة الأميرة إيمان بنت الحسين من مستشفى القرية الطبية في عمان.

ويعد هذا الظهور الأول للأميرة رجوة بعد الولادة، والتي ظهرت بإطلالة شديدة الأناقة.

كما تفاعل الأمير الحسين والأميرة رجوة مع رواد المستشفى، وبادلوهم الود بالابتسامات والتلويح بأيديهما، وظهرت خلفهما الأميرة سلمى.