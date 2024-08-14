شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الجزائرية: تعداد الناخبين بلغ أكثر من 23 مليون ناخب في الداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات أن تعداد الناخبين في الأراضي الجزائرية، والذين سيصوتون في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في 7 سبتمبر المقبل، يبلغ 23 مليونًا و486 ألفًا و61 شخصًا، وذلك عقب مراجعة القوائم الانتخابية.



وأوضحت السلطة الجزائرية، التي تتولى الإشراف على العملية الانتخابية، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن تعداد الناخبين الجزائريين في الخارج بلغ 865 ألفًا و490 شخصًا.



وأضافت أن تعداد "الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي بلغ 23.486.061 ناخبا داخل الجزائر؛ 47 بالمائة منهم نساء و53 بالمائة رجال، فيما بلغ عدد الناخبين، الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، 36 بالمائة".



وأشارت إلى أن تعداد الهيئة الناخبة المتواجدة خارج الجزائر بلغ 865.490 ناخبًا؛ 45 بالمائة منهم نساء و55 بالمائة رجال؛ فيما بلغ عدد الناخبين، الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، 15 بالمائة.



وينطلق السباق الرئاسي في صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر المقبل بين المرشحين الثلاث وهم المرشح الحر عبد المجيد تبون، والمرشح أوشيش يوسف، والمرشح حساني شريف عبد العالي.