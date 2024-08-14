شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلى على مناطق في النصيرات ورفح وخان يونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الاسرائيلي قصف منطقة بدر في حي تل السلطان وعريبة غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وذكر الجيش - في بيان أوردته قناة "I24" الإسرائيلية اليوم الأربعاء أنه أغار على حي الزيتون في مدينة غزة، كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع .
وأشار الى الجيش الاسرائيلي الى أنه نسف مبان سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس.
وذكرت مصادر محلية أن الاستهدافات أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز