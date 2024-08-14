شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلى على مناطق في النصيرات ورفح وخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الاسرائيلي قصف منطقة بدر في حي تل السلطان وعريبة غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.



وذكر الجيش - في بيان أوردته قناة "I24" الإسرائيلية اليوم الأربعاء أنه أغار على حي الزيتون في مدينة غزة، كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع .



وأشار الى الجيش الاسرائيلي الى أنه نسف مبان سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس.



وذكرت مصادر محلية أن الاستهدافات أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى