الخليج اليوم .. الأسهم الخليجية ومصر تواكب الارتفاعات العالمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع الأربعاء مقتفية أثر الأسهم العالمية، وذلك بعدما أشارت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى تباطؤ التضخم، لتعزز توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية قريباً.

وتتوقع الأسواق بنسبة 51.5 بالمئة تقريباً خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في سبتمبر، مقابل 48.5 بالمئة لخفضها 25 نقطة أساس.

وارتفع مؤشر دبي 0.7 بالمئة بدعم من مكاسب في معظم القطاعات، مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.1 بالمئة وسالك 1.5 بالمئة.

وأعلنت شركة سالك الثلاثاء توزيعات نقدية تساوي صافي أرباحها بأكمله خلال النصف الأول من العام بعد خصم الضرائب، بما يعادل 7.263 فلوس للسهم.

وتعافى مؤشر أبوظبي بعد جلستين متتاليتين من الخسائر وارتفع 0.6 بالمئة. وزاد سهم الشركة العالمية القابضة واحداً بالمئة وسهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 1.5 بالمئة. وأعلنت شركة طاقة، نمو صافي أرباحها الفصلية 17.7 بالمئة.

وصعد المؤشر السعودي للجلسة الثانية على التوالي، إذ تقدم 0.5 بالمئة مع مكاسب في معظم القطاعات. وارتفع سهم مجموعة التيسير 6.8 بالمئة وسهم الشرق الأوسط للصناعات الدوائية 2.5 بالمئة.

وتقدم المؤشر القطري 0.4 بالمئة بدعم من قطاعات الاتصالات والتمويل والمواد، مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني 1.9 بالمئة وسهم شركة الاتصالات (أريدُ) 3.9 بالمئة. وهبط سهم قطر للملاحة 0.7 بالمئة بعدما أعلنت الشركة المتخصصة في النقل البحري والخدمات اللوجستية أمس الثلاثاء تسجيل انخفاض طفيف في صافي أرباح النصف الأول من العام.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة مع صعود أغلب القطاعات. وربح سهم البنك التجاري الدولي 1.2 بالمئة، كما قفز سهم مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بواقع 10.3 بالمئة بعدما أعلنت الشركة نمو صافي أرباحها الفصلية 200 بالمئة.