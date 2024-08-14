شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلى يشن غارات على بلدة بليدا بجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغار الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأربعاء على بلدة" بليدا" جنوب لبنان، كما تعرضت بلدة "عيتا الشعب" لقصف مدفعي معاد متقطع.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة "حولا"، كما استهدفت غارة معادية بلدة "رب ثلاثين"، ما أسفر عن سقوط جريحين.



وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف "مفرق بلدة العباسية" قضاء صور، ما أسفر عن سقوط 17 جريحا من بينهم 4 حالات حرجة.

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