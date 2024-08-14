شكرا لقرائتكم خبر عن قصف الاحتلال متواصل.. استشهاد 13 فلسطينيًا في رفح وخان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 13 فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي، باستشهاد تسعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في مدينة خان يونس، التي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي. قطاع غزة كما استشهد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف تجمعات للفلسطينيين، بينهم ثلاثة من عائلة واحدة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال الأحياء الشرقية والوسطى من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 39965 شهيداً، ونحو 92294 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.