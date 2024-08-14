شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إقامة مستوطنة جديدة جنوب القدس المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

هدم منازل الفلسطينيين

الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الاحتلال الإسرائيلي صادق على إقامة مستوطنة جديدة جنوب القدس المحتلة، ضمن مخطط يهدف لإقامة 73 بؤرة استيطانية ومستوطنة في الضفة الغربية.وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن الاحتلال يخطط لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مستوطن بحلول عام 2025.كما يخطط للسيطرة بالكامل على المنطقة المصنفة" ج" وفق اتفاقية أوسلو، التي تشكل مساحتها 60 % من مساحة الضفة الغربية.ترافق ذلك مع مواصلة عمليات الهدم للمنازل والبنى التحتية في الضفة الغربية، فقد هدمت جرافات الاحتلال اليوم أربعة منازل، في منطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية