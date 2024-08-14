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اللجنة العسكرية السعودية-المصرية تناقش تعزيز التعاون الدفاعي

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واس- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة العسكرية السعودية - المصرية أمس، اجتماعها العاشر برئاسة معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي رئيس أركان حرب القوات المسلحة في جمهورية مصر العربية الفريق أحمد فتحي خليفة، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي والعسكري، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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