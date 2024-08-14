شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العسكرية السعودية-المصرية تناقش تعزيز التعاون الدفاعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة العسكرية السعودية - المصرية أمس، اجتماعها العاشر برئاسة معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي رئيس أركان حرب القوات المسلحة في جمهورية مصر العربية الفريق أحمد فتحي خليفة، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة.وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي والعسكري، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.