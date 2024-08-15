اخبار الخليج

رئيس الوزراء العراقى: العدوان على غزة يهدد استقرار المنطقة والعالم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: العدوان على غزة يهدد استقرار المنطقة والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدد استقرار المنطقة والعالم.

وقال السوداني - في كلمة خلال حضوره الصلاة من أجل إنهاء العدوان على غزة، في كنيسة القديس يوسف الكلدانية وسط بغداد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن الاستهداف الممنهج والإبادة الجماعية في غزة يحصل أمام صمت دولي ونحن بأمس الحاجة إلى الوحدة".


وأضاف: مر أكثر من 10 أشهر والقتل والدمار يستهدف الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح لأي طرف العبث بأمن العراق.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements