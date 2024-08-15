شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: ندعم جهود وقف إطلاق نار دائم وشامل في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصين دعمها لكل الجهود التى تسهم فى تحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار فى غزة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان - فى تصريح أذاعته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن الصين تدعو إلى بذل جهود دولية لإنهاء الصراع في غزة في أقرب وقت ممكن ومنع حدوث مزيد من التداعيات، مضيفًا أن الصين تلعب دورا نشطا في تخفيف التوترات في المنطقة.



وتابع "ندعم كل الجهود التي تسهم في تحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وسنعمل مع المجتمع الدُّوَليّ لتهدئة الوضع وتجنب المزيد من تصعيد الصراع والمواجهة".