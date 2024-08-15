الخليج اليوم .. الجيش الأميركي يدمّر زورقين للحوثيين في البحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الأربعاء، تدمير زورقين تابعين لجماعة الحوثي في البحر الأحمر خلال الساعات الماضية.

وذكرت القيادة الأميركية، في بيان على منصة إكس، أن هذه الزوارق مثلت تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف "حارس الازدهار" والسفن التجارية في المنطقة.

وأشارت إلى أن "استمرار هذا السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين لا يزال يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين".

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن قبطان سفينة أبلغ عن تعرض سفينته لهجوم من قارب مسير جرى تعطيله بنجاح على بعد 63 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة.

وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن السفينة ذاتها أبلغت عن وقوع انفجارين على مقربة منها.

وذكرت الهيئة أن سفينة أخرى على بعد 97 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة في اليمن أبلغت عن وقوع انفجار في محيطها، مشيرةً إلى أن السفينتين وطاقمهما بخير، وتتجهان إلى الميناء التالي.

ومنذ نوفمبر الماضي، بدأت جماعة الحوثي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وأدت هجمات الجماعة إلى زيادة تكاليف التأمين البحري، ودفعت العديد من شركات الشحن الدولية إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.

ولردع الحوثيين، بدأ تحالف "حارس الازدهار"، الذي تقوده الولايات المتحدة، وتشارك فيه بريطانيا بشكل رئيس، في يناير 2024، ضربات جوية على مواقع للحوثيين في اليمن.