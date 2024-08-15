اخبار الخليج

مسؤولون بإدارة بايدن: تحرير المحتجزين فى غزة ممكن من خلال المفاوضات فقط

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون بإدارة بايدن: تحرير المحتجزين فى غزة ممكن من خلال المفاوضات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الخميس، 15 أغسطس 2024 09:45 ص

أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقولون إن تحرير المحتجزين في قطاع غزة ممكن من خلال المفاوضات فقط، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

كما أفادت وسائل الإعلام التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي إن مجلس الوزراء المصغر يعقد اليوم جلسة بمقر وزارة الدفاع.

كما أكدت وسائل الإعلام إسرائيلي، إن صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات بالجليل الأعلى

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements