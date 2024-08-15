شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون بإدارة بايدن: تحرير المحتجزين فى غزة ممكن من خلال المفاوضات فقط والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقولون إن تحرير المحتجزين في قطاع غزة ممكن من خلال المفاوضات فقط، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

كما أفادت وسائل الإعلام التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي إن مجلس الوزراء المصغر يعقد اليوم جلسة بمقر وزارة الدفاع.

كما أكدت وسائل الإعلام إسرائيلي، إن صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات بالجليل الأعلى