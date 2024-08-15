شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا فى حى الزيتون شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

أسفر قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلى استهدف منزلا فى حى الزيتون شرق قطاع غزة عن سقوط 5 شهداء، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

كما سقط شهيد ومصابون جراء استمرار القصف الإسرائيلى المدفعى صوب بنى سهيلا شرق خان يونس، ووصل مصابون لمستشفى ناصر الطبى إثر استهداف مسيرة إسرائيلية المواطنين بمنطقة أرميضة شرق خان يونس.