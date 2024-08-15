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بيان مشترك.. المملكة وعدة دول تؤكد العمل المكثف لدعم السودان

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الدمام - شريف احمد - صدر بيان مشترك من المملكة والولايات المتحدة وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وأكد البيان، العمل بشكل جاد ومكثف في سويسرا في اليوم الأول ضمن الجهود الدبلوماسية، التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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