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الخليج اليوم .. السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام بمواطن سوداني

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة من السودان بعد ثبوت تهمة القتل عليه.

 

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان أمس الأربعاء: "أقدم فوزي أبو عاقلة أحمد الحسن، سوداني الجنسية، على قتل حمدي عثمان مكي الريح، سوداني الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته"، بحسب الوكالة.

 

وأضاف البيان: "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه"، طبقا للوكالة السعودية.

 

وأكدت وزارة الداخلية السعودية على أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني فوزي أبو عاقلة أحمد الحسن، سوداني الجنسية، الأربعاء بتاريخ 10/ 2/ 1446 هجرية، الموافق 14/ 8/ 2024 ميلادية بمنطقة الباحة".

 

المصدر: واس

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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