شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى بغزة ونابلس وخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على حى الصبرة فى مدينة غزة، وبلدة بنى سهيلا شرق مدينة خان يونس، وفى مخيم بلاطة شرقى مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"أنه استشهد 3 مواطنين وإصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا يعود لعائلة خزيق بحي الصبرة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تجاه المجمع الإسلامي في الحي، مشيرة إلى أن آليات الاحتلال توغلت بشكل محدود جنوب حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وتحديدا في أرض البرعصي ومحيط مصنع ستار وشارع السكة انطلاقاً من موقع تمركز الاحتلال في منطقة مفرق الشهداء المعروف بمحور "نتساريم" جنوب المدينة، وسط قصف الطيران الحربي وإطلاق قذائف مدفعية صوب الحي.

وأضافت أن مواطنيّن آخرين استُشهِدا في قصف الاحتلال على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، فيما استهدف الاحتلال منزلا في منطقة معن شرق المدينة، كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على مدينة غزة، وجنوب حي الزيتون.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد شابين وإصابة 7 آخرون، بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف طائرة مسيرة، تجمعا للمواطنين في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تمكنت من نقل شهيد من مخيم بلاطة إلى أحد مستشفيات نابلس، لكن قوات الاحتلال احتجزت مركبة الإسعاف التي كانت تنقله، مشيرا إلى أن طواقمه تمكنت من نقل أحد المصابين برصاص الاحتلال الحي في الركبة من شارع عمان، لكن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من التواجد في الشارع المذكور عقب نقله.

وأشارت مصادر محلية فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة نابلس الشرقية عند منتصف الليلة، أعاقت تحرك مركبات الإسعاف التي تنقل المصابين.

وباستشهاد الشابين في مخيم بلاطة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 632 منذ 7 أكتوبر 2023، من بينهم 147 طفلا و9 نساء، و7 مسنيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39965 مواطنا وإصابة 92294 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

