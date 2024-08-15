شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع طائرة إغاثية محملة بـ27 طن مواد غذائية من الكويت لبورتسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقلعت اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار بورتسودان محملة بـ27 طنا من المواد الغذائية والطبية وسيارة إسعاف لمساعدة النازحين السودانيين بسبب السيول الحالية والنزاعات المستمرة هناك منذ أكثر من عام ونصف العام.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتية قد أعلنت أمس الأربعاء، عن إقلاع الطائرة الأولى من الجسر الجوي الكويتي محملة بـ10 أطنان من المستلزمات الوقائية والخيام متجهة إلى مطار بورتسودان.