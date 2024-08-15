شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الفلسطينية": حكومة الاحتلال شرعنت 20 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعنت 20 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وأعدت خطة لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، ما يعني الاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين.وحذرت خارجية فلسطين في بيان، من خطورة التوسع الاستيطاني، ومخططات الاحتلال لتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها، في مسعى من الاحتلال لإنهاء تكريس سيادة الدولة الفلسطينية على أراضيها، خصوصاً عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات، واستمرار عمليات التطهير العرقي في الخليل والأغوار، مطالبة المجتمع الدولي بتحركات عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني، وترجمة القرارات الدولية إلى أفعال لحماية حل الدولتين.