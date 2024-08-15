الخليج اليوم .. استقرار التضخم في السعودية وارتفاع قياسي لإيجارات المساكن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقر معدل التضخم في السعودية خلال يوليو الماضي عند 1.53% على أساس سنوي، وهو نفس مستوى يونيو تقريبا البالغ 1.5%.

وجاء ذلك مع ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 9.3% متأثرا بصعود قياسي لإيجارات المساكن.

وتبقى إيجارات السكن المساهم الرئيس في ارتفاع التضخم مع صعودها للشهر الـ29 على التوالي بـ11.1 % في يوليو 2024، كأسرع وتيرة على الإطلاق وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في يوليو الماضي بشكل طفيف نسبته 0.1%، متأثرا بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 1% نتيجة ارتفاع إيجارات المساكن 1.2%.

وكان التضخم قد ارتفع 2.3% خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 2.2% في 2024، و2.1% في 2025، و1.9% خلال 2026.

المصدر: الاقتصادية