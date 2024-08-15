اخبار الخليج

الخليج اليوم .. استقرار التضخم في السعودية وارتفاع قياسي لإيجارات المساكن

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

استقر معدل التضخم في خلال يوليو الماضي عند 1.53% على أساس سنوي، وهو نفس مستوى يونيو تقريبا البالغ 1.5%.

 

 

وجاء ذلك مع ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 9.3% متأثرا بصعود قياسي لإيجارات المساكن.

 

وتبقى إيجارات السكن المساهم الرئيس في ارتفاع التضخم مع صعودها للشهر الـ29 على التوالي بـ11.1 % في يوليو 2024، كأسرع وتيرة على الإطلاق وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

 

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في يوليو الماضي بشكل طفيف نسبته 0.1%، متأثرا بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 1% نتيجة ارتفاع إيجارات المساكن 1.2%.

 

وكان التضخم قد ارتفع 2.3% خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 2.2% في 2024، و2.1% في 2025، و1.9% خلال 2026.

 

المصدر: الاقتصادية

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا