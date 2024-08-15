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الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة نوف بنت ناصر بن عبد العزيز آل سعود

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القاهرة - سامية سيد - نعى الديوان الملكى السعودى، اليوم الخميس، الأميرة نوف بنت ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

جاء ذلك فى بيان للديوان الملكى السعودى أوردته وكالة الأنباء (واس) ، "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نوف بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليها يوم غدٍ الجمعة بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبد الله فى مدينة الرياض".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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