شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة نوف بنت ناصر بن عبد العزيز آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الديوان الملكى السعودى، اليوم الخميس، الأميرة نوف بنت ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

جاء ذلك فى بيان للديوان الملكى السعودى أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) ، "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نوف بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليها يوم غدٍ الجمعة بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبد الله فى مدينة الرياض".