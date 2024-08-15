شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يستعرض التعاون الدفاعي مع نظيره البحريني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في المنامة اليوم، رئيس هيئة الأركان البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الدفاعية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الدفاعية والعسكرية القائمة بين القوات المسلحة السعودية، وقوة دفاع البحرين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الدفاعية والعسكرية القائمة بين القوات المسلحة السعودية، وقوة دفاع البحرين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.