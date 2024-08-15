شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تأجيل إعلان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولى فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية تأجيل إعلان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولى فى العراق بسبب التطورات الأخيرة.



وذكرت الوزارة ، فى بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الخميس ، " لاتوجد قوات أمريكية فى العراق باستثناء المستشارين العسكريين الموجودين تحت مظلة التحالف الدولى ، هؤلاء المستشارون مشمولون بمخرجات أعمال اللجنة العسكرية العليا ، ويلتزم الطرفان بالآليات المتبعة ومخرجاتها".



وأضافت "سيتم إنهاء وجود مستشارى التحالف الدولى بكل جنسياتهم على أرض العراق ، وشملت النقاشات تفاصيل تضمنت تراتبية انسحاب المستشارين من المواقع، ولم يبق سوى الاتفاق على تفاصيل وموعد الإعلان وبعض الجوانب اللوجستية الأخرى، كنا قريبين جدا من الإعلان عن هذا الاتفاق، ولكن بسبب التطورات الأخيرة تم تأجيل إعلان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولى فى العراق".