شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس السيادة السوداني: وافقنا على حضور محادثات جنيف لإنهاء الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

قال الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة السوداني، إنّ مباحثات جنيف تستهدف وقف إطلاق النار، مواصلا: "وافقنا على حضور المحادثات لإنهاء الأزمة رغم عدم وضوح أجندتها".

وأضاف "جابر"، في لقاء مع الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كان لدينا 3 أسئلة مهمة جدا تحتاج إلى توضيح، لماذا جرى ذكر الجنرال عبد الفتاح البرهان دون منصبه كرئيس لمجلس السيادة السوداني وقائد عام، هل هذا عدم اعتراف بالحكومة؟!".

وتابع عضو مجلس السيادة السوداني: "السؤال الثاني.. ما هو موقف تنفيذ اتفاق جدة؟ والسؤال الثالث هو، لماذا يتم اختيار الأجندة المطروحة علينا دون المشاورة في مثل هذا الأمر، ولكن بعد هذه التساؤلات جرى تسمية الجرنال عبد الفتاح برهان باسمه وتم تقديم اعتذار".