الأردن تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي

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عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين

منع التهجير القسري

الدمام - شريف احمد - دعت المملكة الأردنية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية رادعة ضد استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة، واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني التي تدفع المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية.جاء ذلك خلال اتصال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي هاتفيًا بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.وأكد الوزير الأردني خلال الاتصال، ضرورة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين الذين يروجون خطاب الكراهية والعنصرية، ويدعمون إرهاب المستوطنين، وضرورة تصدي الاتحاد الأوروبي لاستمرار بناء المستوطنات وتوسعتها في الأراضي الفلسطينية في خرق للقانون الدولي، وتحدٍ لمواقف الاتحاد الأوروبي التي تعد بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي خرقًا للقانون الدولي.

جدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري وعاجل، والانسحاب الكامل من القطاع، ومنع عمليات التهجير القسري والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمة له أمام البرلمان التركي، إذ أكد أنه سيتوجه والقيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ودعا مجلس الأمن الدولي لتأمين زيارته.

كما شدد على أن القتلة ومجرمي الحرب الإسرائيليين لن يفلتوا أبدًا من العقاب على ما اقترفوه من جرائم.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الحكومة الفلسطينية ستواصل العمل مع محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة من أجل تحقيق العدالة، لأن دولة فلسطين حقيقة ثابتة على الأرض وفي المجتمع الدولي.