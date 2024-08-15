شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم موظف بالأونروا.. استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

منع التهجير القسري

الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مساء اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، باستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل من عائلة واحدة، وفقدان وإصابة عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزلهم في مخيم جباليا شمال القطاع.وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد أحد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، في قصف إسرائيلي على المدينة، ليرتفع بذلك عدد من قضوا من موظفي المنظمة الدولية في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي مطلع أكتوبر الماضي إلى 206 موظفين.

جدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري وعاجل، والانسحاب الكامل من القطاع، ومنع عمليات التهجير القسري والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.



جاء ذلك خلال كلمة له أمام البرلمان التركي، إذ أكد أنه سيتوجه والقيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ودعا مجلس الأمن الدولي لتأمين زيارته.

كما شدد على أن القتلة ومجرمي الحرب الإسرائيليين لن يفلتوا أبدًا من العقاب على ما اقترفوه من جرائم.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الحكومة الفلسطينية ستواصل العمل مع محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة من أجل تحقيق العدالة، لأن دولة فلسطين حقيقة ثابتة على الأرض وفي المجتمع الدولي.