شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تؤكد مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن جريمة مجدل شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية في نيويورك رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكدت فيهما سوريا مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن الجريمة النكراء في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.



وشددت سوريا - في الرسالتين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الخميس على أن الجولان العربي السوري المحتل كان ولا يزال وسيبقى أرضاً سورية، وهو الأمر الذي أكدت عليه جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 497 لعام 1981.



وطالبت سوريا مجدداً الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع قراراتها ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497، موضع التطبيق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري المحتل، وفرض انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه.