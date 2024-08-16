شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية القطرية: استئناف اجتماع الدوحة لإنهاء الحرب على غزة اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، أن اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب على قطاع غزة الذي عقد مساء الخميس في الدوحة، ما زال مستمرًا، وسيستأنف اليوم الجمعة.

وقال الأنصاري إن جهود الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، مؤكداً أن الوسطاء عازمون على المضي قدمًا في مساعيهم وصولًا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع، يُطلق من خلاله سراح الرهائن، ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة. إنهاء معاناة سكان غزة وأشار الأنصاري إلى البيان الصادر في الثامن من أغسطس الحالي، عن قادة دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والداعي لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، استنادًا إلى المبادئ التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو 2024، التي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735.

