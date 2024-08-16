شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يؤكد على سبل تفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجى مع تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على سبل تفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجي مع تركيا.

وقال حسين في تدوينة على منصة "إكس" وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "عقدت اليوم اجتماعاً مثمراً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان"، لافتاً الى أنه "تم بحث أُطر تعزيز التعاون المشترك بين بلدينا".

وأضاف أنه تناول خلال اللقاء سبل تفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجي الذي تم توقيعه أثناء زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد، مؤكدين على أهمية تعميق العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

وكان وزير الخارجية العراقي قد وصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة يعقد خلالها عددا من اللقاءات الهامة مع المسئولين الأتراك تتعلق ببحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.