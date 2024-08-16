شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: نسعى لتحقيق هدنة فورية تحمي المدنيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة البريطانية أنها تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لتحقيق هدنة فورية تحمي المدنيين في غزة، وذلك من خلال الجهود الدولية المبذولة.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيانٍ صحفي يوم الخميس، أن الوضع الإنساني في غزة يتطلب تدخلًا عاجلًا، إذ أظهرت الأحداث الأخيرة أن الفلسطينيين يفتقرون إلى ملاذ آمن.

ونوه بأهمية استئناف المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، وتهدئة التوترات في المنطقة، لتحقيق استقرار طويل الأمد من شأنه أن يحدد مستقبل الشرق الأوسط خلال الساعات والأيام القادمة.

وأبدى لامي تقديره للجهود التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط في المفاوضات بجدية، والتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الجميع. استمرار اجتماع الوسطاء أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، أن اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب على قطاع غزة الذي عقد مساء الخميس في الدوحة، ما زال مستمرًا، وسيستأنف اليوم الجمعة.

وقال الأنصاري إن جهود الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، مؤكداً أن الوسطاء عازمون على المضي قدمًا في مساعيهم وصولًا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع، يُطلق من خلاله سراح الرهائن، ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة.