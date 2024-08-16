شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندد البيت الأبيض، بأعمال العنف التى ارتكبها مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين فى الضفة الغربية، وذلك بعد هجوم أسفر بحسب السلطة الفلسطينية عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، إن "الهجمات من جانب المستوطنين ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف".