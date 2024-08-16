شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني استهدفته طائرة مسيرة فى حى الرمال وسط مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بسقوط شهيد في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين ببلدة الزوايدة وإصابات في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أكد مراسل القاهرة الإخبارية باستشهاد فلسطيني استهدفته طائرة مسيرة في حي الرمال وسط مدينة غزة وطواقم الدفاع المدني تتمكن من انتشال شهيد من محيط شارع الشاكوش شمال غرب مدينة رفح الفلسطينية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.