شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون فى قصف للاحتلال استهدف عدة مناطق بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، فى قصف صاروخى ومدفعى وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مسعفين انتشلوا خمسة شهداء من عائلتي عبد الواحد والخور وثماني إصابات، إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة الدرج وسط مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة، وقد عرف من بين الشهداء: أبو بشار عبد الواحد وزوجته وابنه بشار، وابنته البالغة من العمر 13 عاما.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون، في غارة شنتها مُسيرة إسرائيلية على مواطنين قرب مدخل قرية الزوايدة، وسط القطاع، وقد تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية في منطقة السرايا غرب مدينة غزة.

وانتشل مسعفون جثمان الشهيد الشاب حاتم حسونة قويدر عقب تعرضه لإطلاق نار من طائرة "كواد كابتر" بالقرب من مسجد الدعوة شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، وتم نقله إلى مستشفى العودة في المخيم، فيما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي غرب رفح.

كذلك، انتشل مسعفون جثمان شهيد جراء قصف الاحتلال منزلا في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة في منطقة مفترق الشهداء النار صوب منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على المناطق الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلة عيد في منطقة بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع، وشنت غارتين شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأطلقت قنابل إنارة في أجواء المنطقة الغربية من مدينة غزة، فيما نسف جيش مبان سكنية في بلدة القرارة شمال شرق قطاع غزة.