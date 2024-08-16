شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل النبي الياس شرق قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي الياس شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية لـ "وفا" إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية وأعاقت حركة تنقل المواطنين، حيث أوقفت المركبات ودققت في هويات المواطنين، كما وأطلقت الرصاص قنابل الصوت والرصاص بشكل عشوائي بالمنطقة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

ويتعمد الاحتلال نصب الحواجز على مداخل المدن والبلدات بشكل يومي، بهدف إعاقة حركة المواطنين والتحكم بهم، وعرقلة سعيهم في مواصلة عملهم وحياتهم.