شكرا لقرائتكم خبر عن إدانات دولية وإقليمية لهجوم المستوطنين الإسرائيلين على قرية جيت الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، هجوم المستعمرين على قرية جيت شرق قلقيلية.

وقال وينسلاند في منشور له على منصة "إكس": "أدين بشدة الهجوم الذي شنه المستعمرون الإسرائيليون في قرية جيت الفلسطينية وأرعبوا سكانها، مما أسفر عن مقتل شاب فلسطيني وإلحاق أضرار بالممتلكات".

وأضاف: "هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة الكاملة لجميع المتورطين". وتابع وينسلاند: "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف عنف المستوطنين".

كما أدانت المملكة المتحدة وفرنسا، الجمعة، هجمات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة بـ"أشد العبارات".

وندد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقدس، بهجمات المستوطنيين الإسرائيليين بالضفة الغربية.

وقتل مستوطنون إسرائيليون شاباً فلسطينياً، وأصابوا آخرين بجروح، مساء الخميس، في هجوم على قرية جيت شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وكان أكثر من 100 مستعمر، من بينهم مسلحون، هاجموا قرية جيت، ليلة أمس الخميس، وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين، ما أدى إلى استشهاد الشاب رشيد محمود عبد القادر سدة (23 عاما)، وإصابة آخرين، وحرق 4 منازل و6 مركبات.