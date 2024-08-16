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قصف فوسفوري إسرائيلي للأطراف الجنوبية الشرقية فى لبنان

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القاهرة - سامية سيد - استهدف قصف مدفعي فوسفوري إسرائيلي، اليوم الجمعة، الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة ميس الجبل "محيط طريق الجدار ودرب الحورات" بمرجعيون؛ نتج عنه اندلاع حريق في المكان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - التي أوردت النبأ - أن حزب الله استهدف "دشمة" يتموضع فيها ‏جنود الاحتلال في موقع بركة ريشا ‏بالأسلحة الموجهة وأصابوها إصابةً مباشرة وأوقعوا فيها إصابات ‏مؤكدة.‏

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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