شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة جديدة.. استشهاد 6 فلسطينيين في قصف خيام للنازحين بخان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على خيام للنازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيمة للنازحين في منطقة خان يونس، مما أدى لاستشهاد ستة فلسطينيين وجرح عدد آخر. خان يونس وترافق ذلك مع إجبار قوات الاحتلال سكان شرقي دير البلح وشمال خان يونس على النزوح من منازلهم، تحت القصف المدفعي المكثف.

وطال القصف أحياء القسطل وحكر الجامع شرق دير البلح، ومناطق السطر الغربي والقرارة شمال خان يونس.