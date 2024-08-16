شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تطالب بوقف إطلاق النار في غزة للتطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بوقفة إنسانية من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولمدة سبعة أيام، للقيام بحملتين للتطعيم ضد شلل الأطفال في نهاية شهر أغسطس وسبتمبر.

وطالبت المنظمة في بيان، بالسماح للأسر والأطفال بالوصول إلى المرافق الصحية لتلقي التطعيم، مشيرة أنه بدون هدنة ووقف لإطلاق النار لن يكون هناك تنفيذ للحملة.

وأوضحت أنه سيتم تسليم أكثر من 1,6 مليون جرعة من لقاح nOPV2 إلى قطاع غزة لوقف انتقال الفيروس، مشددة على ضرورة تيسير نقل اللقاحات وسلسلة التبريد في كل خطوة من خطوات الرحلة لضمان سلامتها واستلامها في الوقت المناسب للحملة. لقاح شلل الأطفال وأضافت المنظمة أن الخطط التفصيلية لدعم القائمين على التطعيم والوصول إلى الأطفال في جميع أنحاء القطاع جرى الانتهاء منها، مبينة أن ستتم إدارة التلقيح من قبل 708 فرق، بما في ذلك المستشفيات الميدانية ومراكز الرعاية الصحية الأوليّة في كل بلدية بقطاع غزة.

وأشارت إلى أن قطاع غزة كان خالياً من شلل الأطفال على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، ويمثل ظهوره مجدداً والذي حذر منه المجتمع الإنساني خلال الأشهر العشرة الماضية، تهديداً إضافياً للأطفال في غزة والدول المجاورة.