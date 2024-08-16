شكرا لقرائتكم خبر عن دول الوساطة: مفاوضات الهدنة في غزة "بناءة" وتُستأنف الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية اليوم، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة.

وأفادت دول الوساطة الثلاث في بيان مشترك، أنه في وقت سابق اليوم في الدوحة، تقدمت الولايات المتحدة الأميركية بدعم من قطر ومصر باقتراح يقلص الفجوات بين الطرفين. محادثات الدوحة وأضاف البيان أن هذا الاقتراح بني على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.

وأوضح البيان أن كبار المسؤولين من الحكومات الثلاث سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل لتوصل إلى اتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم"، مشيرًا إلى أن محادثات الدوحة على مدى الساعات الـ48 الماضية كانت "جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية".